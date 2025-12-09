Juventus, Comolli valuta un nuovo nome per il ruolo di ds

Il club bianconero è alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Nella lista di Comolli c’è un nuovo nome. Scopriamo chi.

La Juventus è ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Se fino a qualche settimana fa, l’incarico sembrava essere destinato a Marco Ottolini, ad oggi la situazione sembrerebbe cambiata.

Damien Comolli starebbe valutando infatti un nuovo profilo internazionale: si tratta di James Gow.

Chi è James Gow

Quest’ultimo e l’Ad bianconero si sono incrociati ai tempi del Liverpool, dove Gow ha lavorato per tredici anni ricoprendo vari incarichi. Per quanto riguarda la sua esperienza da direttore sportivo, il suo curriculum è più recente e breve. La sua carriera è iniziata con una stagione negli Emirati Arabi all’Al Jazira, per poi proseguire in Europa con i danesi dell’Aalborg. Quest’ultima parentesi si è conclusa in modo non felice con la retrocessione del club.

La dirigenza bianconera, dovrà quindi decidere se affidarsi alla conoscenza del nostro campionato da parte di Ottolini- che aspetta sempre una chiamata dopo essersi liberato dal Genoa- oppure puntare sull’internazionalità di Gow. Le prossime settimane saranno importanti per conoscere gli sviluppi della situazione. Seguiranno aggiornamenti.