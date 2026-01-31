Juventus, Comolli sul sorteggio in Champions: “Sarà una sfida molto combattuta”

Le parole di Comolli al termine del sorteggio: “Sara entusiasmante andare a giocare a Istanbul, ci sarà una grande atmosfera“.

Damien Comolli, ha parlato ai canali ufficiali della società al termine del sorteggio di Champions League. I bianconeri dovranno affrontare i turchi del Galatasaray. Qui sotto le parole del dirigente bianconero:

“Sapevamo già prima del sorteggio che, a prescindere dall’avversario, sarebbe stata dura. Sarà entusiasmante andare a Istanbul, troveremo un’atmosfera incredibile allo stadio. Affronteremo giocatori abituati a questo tipo di partite in Champions League, che conoscono bene la competizione e conoscono bene anche la Juventus. Sarà una sfida molto combattuta; siamo felici di giocare il ritorno in casa e non credo ci sia una favorita: saranno due partite emozionanti”.