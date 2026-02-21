Juventus-Como: precedenti, numeri e stato di forma

Manca sempre meno alla gara tra Juventus e Como, in programma oggi alle ore 15. In tal senso, il club bianconero ha voluto presentare la sfida pubblicando sul proprio sito una nota contenente statistiche e curiosità riguardanti essa. Di seguito il comunicato del club bianconero:

“Oggi, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 15:00, la Juventus affronterà all’Allianz Stadium la Lazio in occasione della ventiquattresima giornata della Serie A 2025/2026.

Avviciniamoci alla sfida contro la formazione lariana approfondendo curiosità e statistiche di questa partita!

I PRECEDENTI La Juventus è una delle due squadre contro cui il Como ha pareggiato più partite in Serie A: 10 sulle 29 totali (4V, 15P), al pari del Milan; l’ultimo match chiuso in parità risale al 6 ottobre 2002: 1-1, al “Delle Alpi”, con gol di Fabio Pecchia per i lariani e Marcelo Zalayeta per i bianconeri.

STATISTICHE GENERALI Nelle tre partite giocate dalla Juventus nel mese di febbraio sono stati segnati ben 14 gol in totale, per una media complessiva di 4.7 reti a match: record in media rispetto alle sfide disputate da qualsiasi altra avversaria in questo mese e quasi il doppio rispetto alla media totale di reti registrata dai bianconeri in tutte le precedenti 22 partite del torneo in corso (2.4).

