Juventus-Como: precedenti, numeri e stato di forma

Avviciniamoci alla sfida contro la formazione lariana approfondendo curiosità e statistiche di questa partita!
I PRECEDENTI
- La Juventus è una delle due squadre contro cui il Como ha pareggiato più partite in Serie A: 10 sulle 29 totali (4V, 15P), al pari del Milan; l’ultimo match chiuso in parità risale al 6 ottobre 2002: 1-1, al “Delle Alpi”, con gol di Fabio Pecchia per i lariani e Marcelo Zalayeta per i bianconeri.
- La Juventus non perde in casa contro il Como dall’1 aprile 1951 (0-3, grazie all’autorete di Sergio Manente e alla doppietta di Vittorio Ghiandi); da allora, per i bianconeri, sette vittorie, compresa l’ultima dell’agosto 2024 (3-0), cinque pareggi, otto clean sheet e mai più di un gol incassato a partita nel parziale.
- La prossima sarà la 30ª sfida tra Juventus e Como in Serie A: 15 vittorie per i bianconeri e quattro per i lombardi, con 10 pareggi a completare il quadro.
- Il Como non ha trovato il gol in 14 delle 29 partite complessive giocate contro la Juventus in Serie A; soltanto contro la Roma i lariani contano più gare (15) senza reti all’attivo nel torneo rispetto a quelle contro i bianconeri.
STATISTICHE GENERALI
- Nelle tre partite giocate dalla Juventus nel mese di febbraio sono stati segnati ben 14 gol in totale, per una media complessiva di 4.7 reti a match: record in media rispetto alle sfide disputate da qualsiasi altra avversaria in questo mese e quasi il doppio rispetto alla media totale di reti registrata dai bianconeri in tutte le precedenti 22 partite del torneo in corso (2.4).
- La Juventus non perde in casa da 16 partite di campionato (11V, 5N) – l’ultima sconfitta dei bianconeri all’Allianz Stadium risale al 9 marzo 2025, 0-4 contro l’Atalanta –; soltanto il Napoli vanta una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte (23) rispetto a quella dei bianconeri (16) nel massimo campionato italiano.
- Il Como, il cui prossimo sarà il 500° gol in Serie A, è andato a bersaglio in nove delle ultime 10 partite in campionato, con una media di 2 reti a incontro (20 totali), mentre era rimasto a secco in cinque delle otto precedenti, segnandone la metà (10, 1.2 in media).
- Il Como ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro trasferte di campionato, tanti quanti quelli ottenuti nelle nove precedenti; nel periodo (dall’ultimo turno di dicembre), soltanto Milan (14) e Inter (15) hanno fatto meglio nelle gare esterne di questa Serie A rispetto ai lariani (10 punti anche per il Napoli).
- Più in generale, il Como ha perso solo tre delle ultime 16 trasferte di Serie A (8V, 5N) dopo aver rimediato tre sconfitte nelle quattro precedenti (1V). La formazione lariana, inoltre, ha già eguagliato le vittorie in esterna centrate nello scorso campionato (cinque) e solo nel 1949/1950 ha fatto meglio (sei).
FOCUS GIOCATORI
JUVENTUS
- Kenan Yildiz è soltanto uno dei cinque giocatori dei maggiori cinque campionati europei in corso a vantare almeno 50 conclusioni (72 per il turco) e almeno 50 occasioni create (50 esatte), assieme a Bruno Fernandes (58+78), Michael Olise (66+55), Lamine Yamal (80+54) e Kylian Mbappe (109+53).
- Andrea Cambiaso ha segnato un gol nel match di andata dello scorso campionato contro il Como.
- La prossima sarà la presenza numero 200 di Khephren Thuram nei cinque maggiori campionati europei; al momento 199, delle quali 141 con il Nizza e 58 con la Juventus. Nove delle 12 partecipazioni al gol del francese in Serie A sono arrivate all’Allianz Stadium (4G+5A): nel periodo (dalla scorsa stagione), meno solo di Dusan Vlahovic (10) e Kenan Yildiz (15) tra i bianconeri nelle gare interne del torneo.
- Dallo scorso dicembre, Weston McKennie ha preso parte a otto gol in Serie A (sei nel 2026). Nello specifico lo statunitense ha messo a referto quattro reti e quattro assist, più di qualsiasi altro centrocampista nel periodo nel torneo.
- Nessun attaccante ha contribuito a più gol di Jonathan David nel 2026 in Serie A: sei (quattro reti e due assisti) – al pari di Lautaro Martínez e Nikola Krstovic – esattamente il doppio delle partecipazioni messe assieme dal canadese in tutte le precedenti 16 sfide giocate in questo torneo nel 2025: tre (1G, 2A).
COMO
- La Juventus è la squadra con cui Alvaro Morata ha sia disputato più partite (185) che realizzato più gol (59) in carriera nei maggiori cinque tornei europei tra tutte le competizioni. Il classe 1992 ha affrontato otto volte i bianconeri, sempre considerando tutte le competizioni, senza mai segnare: solo contro la Roma conta più match ufficiali (11) senza essere mai andato a bersaglio (otto anche contro il Sassuolo).
- Tasos Douvikas è solo uno dei due giocatori, con Donyell Malen, a contare più di una marcatura multipla in Serie A nel 2026: due, delle quali una in casa contro il Torino e l’altra sul campo del Pisa.
- Jesus Rodriguez è il giocatore che ha effettuato più conclusioni (37) senza avere ancora trovato il gol nei maggiori cinque campionati europei in corso; sul fronte assist, invece, lo spagnolo è il secondo giocatore più giovane (novembre 2005) a contarne più di cinque nei suddetti tornei dopo Lamine Yamal (8, 2007).
- Tra i centrocampisti che hanno preso parte ad almeno cinque reti in questo campionato, Martin Baturina (4G+3A) è quello che vanta la migliore media minuti giocati/partecipazioni al gol: una ogni 106 minuti.
- Nessun portiere ha collezionato più clean sheet rispetto a Jean Butez in questa Serie A: 12 come Yann Sommer. Inoltre, tra i pari ruolo con almeno 20 match all’attivo nel torneo in corso, solo Mile Svilar (82%) e Marco Carnesecchi (79%) vantano una percentuale di parate superiore all’estremo difensore del Como (78%, come Emil Audero)”.