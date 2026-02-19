Juventus-Como, Nico Paz salterà il match per squalifica

Nella gara di sabato contro la Juventus, Cesc Fabregas dovrà rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori.

Nella serata di ieri è andato in scena il recupero della 24a giornata tra Milan e Como. La gara è terminata si con il risultato di 1-1, ma per la squadra di Cesc Fabregas è arrivata anche una pesante squalifica.



Si tratta di quella di Nico Paz, che non ci sarà quindi nella prossima sfida di sabato contro la Juventus. All’inizio del secondo tempo contro i rossoneri infatti, il centrocampista argentino, autore del goal del momentaneo 1-0, è stato ammonito ed, essendo diffidato, sarà costretto a saltare la trasferta all’Allianz Stadium.