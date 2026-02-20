Juventus-Como, le statistiche della gara

La Juventus scenderà in campo domani alle ore 15:00 per la gara di campionato contro il Como. Dopo la brutta sconfitta rimediata in Champions League, gli uomini di Spalletti sono chiamati a reagire per ottenere tre punti importantissimi.
La società bianconera, nel frattempo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una nota per analizzare alcuni numeri tra le due squadre:
JUVENTUS-COMO | LE STATISTICHE DEL MATCH
“Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!
- Nelle tre partite giocate dalla Juventus nel mese di febbraio sono stati segnati ben 14 gol in totale, per una media complessiva di 4.7 reti a match: record in media rispetto alle sfide disputate da qualsiasi altra avversaria in questo mese e quasi il doppio rispetto alla media totale di reti registrata dai bianconeri in tutte le precedenti 22 partite del torneo in corso (2.4).
- La Juventus non perde in casa da 16 partite di campionato (11V, 5N) – l’ultima sconfitta dei bianconeri all’Allianz Stadium risale al 9 marzo 2025, 0-4 contro l’Atalanta –; soltanto il Napoli vanta una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte (23) rispetto a quella dei bianconeri (16) nel massimo campionato italiano.
- Il Como, il cui prossimo sarà il 500° gol in Serie A, è andato a bersaglio in nove delle ultime 10 partite in campionato, con una media di 2 reti a incontro (20 totali), mentre era rimasto a secco in cinque delle otto precedenti, segnandone la metà (10, 1.2 in media).
- Il Como ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro trasferte di campionato, tanti quanti quelli ottenuti nelle nove precedenti; nel periodo (dall’ultimo turno di dicembre), soltanto Milan (14) e Inter (15) hanno fatto meglio nelle gare esterne di questa Serie A rispetto ai lariani (10 punti anche per il Napoli).
- Più in generale, il Como ha perso solo tre delle ultime 16 trasferte di Serie A (8V, 5N) dopo aver rimediato tre sconfitte nelle quattro precedenti (1V). La formazione lariana, inoltre, ha già eguagliato le vittorie in esterna centrate nello scorso campionato (cinque) e solo nel 1949/1950 ha fatto meglio (sei)”.