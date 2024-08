Juventus-Como, le formazioni ufficiali: Weah e Locatelli dal 1′

Nella prima giornata di campionato la Juventus di Thiago Motta affronta il Como. Di seguito le formazioni ufficiali.

Nella prima giornata di campionato, la Juventus scende in campo contro il Como, nel posticipo del monday night. I bianconeri, nella giornata dell’esordio di Thiago Motta, schierano un 4-1-4-1, con Di Gregorio in porta, Cambiaso e Cabal sulle corsie esterne, e la coppia Gatti-Bremer come centrali. In mezzo al campo da perno ci sarà Thuram, con Mbangula e Locatelli qualche metro più avanti. A supporto di Vlahovic agiranno invece Yildiz e Weah. Dalla panchina Fagioli e Danilo. Il Como si schiera invece con il consueto 4-2-3-1; Reina in porta, Moreno in difesa, Strefezza e Da Cunha sugli esterni, con l’ex Toro Belotti come punta di riferimento.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Thuram; Weah, Locatelli, Mbangula, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

COMO (4-2-3-1): Reina; Sala, Goldaniga, Barba, Moreno; Braunoder, Baselli; Strefezza, Cutrone, Da Cunha: Belotti. All. Fabregas