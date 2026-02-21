I bianconeri dopo l’impegno europeo tornano in campo per la gara di campionato contro il Como. Calcio d’inizio alle ore 15:00, segui la diretta con noi.

90’+5’- Triplice fischio, Juventus-Como termina con il risultato di 0-2. Brutta prestazione dei bianconeri che non sono mai riusciti ad entrare veramente nella gara. Parecchi gli errori soprattutto in fase difensiva, favorendo così le manovre offensive dei lariani. A decidere la gara le reti di Vojvoda e Caqueret. Per il Como si tratta di una vittoria importante e si porta così solamente a un punto di distanza dalla Juventus.

89’- Il quarto uomo segnala cinque minuti di recupero.

86’- Ultimi cambi anche per gli ospiti. Dentro Alberto Moreno e l’ex Morata. Fuori Caqueret e Douvikas. Da segnalare l’applausi dello Stadium per Morata.

84’-Palo di Koopmeiners da calcio di punizione. Grande conclusione dell’olandese che aveva spiazzato Butez.

83’- Ancora cambi per la Juve. Dentro Kostic e Adzic per Cambiaso e Yildiz.

82’- Punizione da ottima posizione per i bianconeri.

80’- Dieci minuti al termine, Como che gestisce il vantaggio con grande tranquillità.

78’- Ci prova subito Boga con uno spunto personale ma trova l’opposizione della difesa avversaria.

75’- Forze fresche anche per il Como. Escono dal terreno di gioco Vojvoda e Da Cunha, entrano Van der Brempt e Diego Carlos.

74’-Doppia sostituzione per la Juventus. Mister Spalletti inserisce David e Boga al posto di Thuram e Openda.

72’- Cartellino giallo per Locatelli. Doveri sanziona il bianconero dopo il fallo su Kempf. Il capitano era diffidato e salterà quindi la gara contro la Roma.

69’- Tiro di Thuram dopo il cross respinto di Conceiçao, palla alta.

66’- Insistono i bianconeri, questa volta con Yildiz. Il turco prova a spingere sulla fascia sinistra ma alla fine viene fermato dalla difesa avversaria.

65’- Occasione Juventus. Cross morbido di Yildiz con Koopmeiners che gira di testa e la palla sfiora il palo.

61’- RADDOPPIO COMO. Contropiede perfetto degli uomini di Fabregas, che con pochi passaggi arrivano a segnare la rete dello 0-2. Tutto facile per Caqueret che a porta vuota non può sbagliare.

60’- Arriva il cambio per i lariani, dentro Sergi Roberto fuori Baturina.

59’- Problemi fisici per Baturina, si prepara ad entrare Sergi Roberto.

55’-Calcio di punizione di Da Cunha, tiro che finisce però alto sopra la traversa.

52’- Como vicino al raddoppio. Sugli sviluppi del corner, Perrone fa la sponda per Douvikas che calcia a botta sicura, fondamentale l’intervento di Gatti.

51’- Errore di Koopmeiners che lascia sfilare il pallone e costringe Gatti a mandare il pallone in corner.

48’- Ci prova subito il portoghese che si accentra e tenta la conclusione. Attento Butez che non si fa sorprendere.

46’- Squadre in campo, inizia la seconda frazione di gioco. Entra Conceiçao per Miretti.

45’+4- Finisce qui il primo tempo tra i fischi dello Stadium. Juventus in netta difficoltà e mai veramente pericolosa. A sbloccare il match la rete di Vojvoda con un tiro su cui Di Gregorio poteva fare di più. Ospiti più volte vicini al raddoppio, prima con Da Cunha poi con Valle. Nel secondo tempo servirà un cambio di marcia per trovare almeno la rete del pari.

45’+3- Douvikas ci prova di testa, palla che finisce al lato della porta.

45’+1- L’arbitro Doveri estrae il cartellino rosso per un membro dello staff del Como.

44’- Saranno quattro i minuti di recupero.

42’- Momento della gara di grande difficoltà per i bianconeri.

39’- Ospiti nuovamente vicini alla rete dello 0-2. Alex Valle riceve una bella palla dentro l’area di rigore che controlla e calcia male. Sulla respinta arriva Perrone che però mette alto.

37’- Traversa di Da Cunha, Como vicino al raddoppio. Ancora una volta un brutto errore in fase difensiva della Juventus. Retropassaggio avventato di Koopmeiners, Di Gregorio colpisce di testa e serve Da Cunha. Per fortuna per la Juventus il tiro si infrange sulla traversa.

34’- Provvidenziale recupero di Yildiz. Sul contropiede di Baturina è fondamentale il recupero difensivo del turco che riesce anche a guadagnarsi il fallo.

32’-I bianconeri provano a spingere con l’asse Thuram-Miretti. Sarà corner per la Juve.

30’- Ospiti che gestiscono il pallone, la Juve fatica a risalire.

27’- Ci prova Thuram con un’azione personale, il francese però finisce per abbattersi sulla difesa avversaria. In questo momento la Juventus non riesce a trovare la giusta gestione del pallone.

24’- Contropiede Como con Baturina, attenta la difesa bianconera a chiudere bene gli spazi. Sarà corner per i lariani.

22’- Che occasione per Openda!. Il belga viene servito in profondità e si ritrova davanti a Butez, prova il pallonetto ma sbaglia tutto.

20’- Tiro di Openda, il belga calcia al volo ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

18’- Prova a reagire la Juventus. Cross di Cambiaso dalla fascia sinistra ma non trova nessuno dentro l’area di rigore.

15’- Fallo di Da Cunha su Openda, per ora Doveri decide di riprenderlo verbalmente.

12’- RETE DEL COMO. Ancora un’errore dei giocatori bianconeri che lasciano partire Douvikas in contropiede. L’attaccante serve Vojvoda che entra in area e calcia. Di Gregorio poteva fare sicuramente meglio.

10’- Errore di Cambiaso in fase di impostazione, per fortuna della Juve Koopmeiners riesce ad evitare ogni pericolo.

8’- Vojvoda rimane a terra al termine di un contrasto, per ora sembra poter continuare.

5’- Si accende Yildiz. Gran tiro in diagonale del giocatore bianconero, Butez è attento e respinge il tiro.

4’- Conclusione di Baturina. Il croato prova a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

1’-Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juventus-Como, l’arbitro fischia il calcio d’inizio. Primo pallone per i bianconeri.

La Juventus deve mettersi alle spalle la brutta sconfitta rimediata con il Galatasaray e cercare il riscatto in campionato. Con i tre punti infatti, i bianconeri si rilancerebbero per un piazzamento tra le prime quattro. Dall’altra parte, la squadra di Fabregas attualmente al sesto posto, cercherà punti importanti proprio per avvicinarsi alla squadra di Spalletti. Calcio d’inizio alle ore 15:00, segui la diretta scritta della gara con noi!.