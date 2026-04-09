Juventus, come stanno andando i giocatori in prestito?

La Juventus ha diversi giocatori mandati in prestito in giro per il mondo. Alcuni stanno performando, altri meno. Chi resterà alla Juve?

La Juventus dovrà fare i conti con i giocatori mandati in prestito nel corso delle sessioni di calciomercato. Alcuni saranno riscattati (anche con il raggiungimento dell’obbligo), mentre altri torneranno alla Continassa in attesa di sapere il loro futuro. Vediamo chi sta performando meglio in giro per il mondo.

Nico Gonzalez all’Atletico Madrid

I Colchoneros hanno portato nella loro rosa Nico Gonzalez nello scorso settembre. L’argentino è arrivato con la formula del diritto con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni, ma è destinato a tornare a Torino. Per il raggiungimento dell’obbligo, l’ex Fiorentina dovrebbe giocare il 60% delle partite della Liga per almeno 45 minuti. Attualmente è fermo a 14, dovrebbe giocarne almeno altre 7 per essere acquistato a titolo definitivo. L’Atletico Madrid, insieme al suo allenatore, hanno deciso che questo non accadrà. Il suo rendimento resta comunque sufficiente: 33 presenze tra tutte le competizioni con 3 gol segnati, con anche un infortunio muscolare di mezzo. L’Atletico non esclude di trattare con la Juventus per far abbassare la cifra d’acquisto.

Douglas Luiz all’Aston Villa

Dopo il suo rientro anticipato a Torino a gennaio visto il primo prestito non fortunato con il Nottingham Forest, ora Douglas Luiz è in forza all’Aston Villa. Sotto la guida di Unai Emery, il centrocampista è tornato ad essere protagonista in Premier. 9 presenze su 11 da titolare con i Villains, dopo le poche e brevi apparizioni con la maglia del Nottingham (8). Tuttavia è difficile ipotizzare che l’Aston Villa paghi il riscatto di 25 milioni, lo stesso prezzo che era stato fissato per il Forest. Anche per lui è probabile un ritorno a Torino.

Joao Mario al Bologna

Forse uno dei migliori giocatori che si stanno esprimendo lontano dalla Juventus. Joao Mario ha già giocato 8 partite su 13 da titolare, segnando anche un gol. Il mister Italiano si è detto contento del suo rendimento, ed il portoghese si trova bene a Bologna. Anche qui, però, i prezzi potrebbero essere proibitivi. L’ingaggio da 2 milioni e il valore a bilancio vicino ai 10 milioni rendono difficile l’idea che possa restare con gli emiliani. Molto dipenderà anche da cosa vorrà fare la Juventus con Holm, che rientrava nello scambio avvenuto a gennaio.

Arthur al Gremio

Secondo il Cies, Arthur è il quarto miglior regista tra quelli che giocano fuori dai migliori campionati europei e ha ridato slancio alla sua carriera. Il centrocampista è sotto contratto con la Juventus fino al 2027, ma da anni gira varie squadre in diversi paesi. L’ex Barca spera in una seconda chance con i bianconeri, che però non sono intenzionati a rimetterlo in rosa. Nel suo prestito non sono specificate delle cifre per il riscatto, ma il suo valore a bilancio è di 6,5 milioni. L’ingaggio elevato, però, complica la situazione per il club brasiliano.

Facundo Gonzalez al Racing Santander

Si tratta di un prestito secco, quello che ha mandato il giovane difensore uruguaiano in Secunda Division spagnola. Il classe 2003 ha collezionato finora 26 presenze, condite con un gol. Il club sta pensando di acquistarlo a titolo definitivo dalla Juventus per una cifra che si aggira sui 2,5 milioni.

Rugani alla Fiorentina

L’ultimo giocatore che ha lasciato la Juventus in prestito è Daniele Rugani, trascinato in una lotta salvezza con la Fiorentina. Niente di buono per lui fino a questo momento. Solo una, terribile, presenza da titolare contro l’Udinese e un subentro contro la Cremonese. Il suo riscatto comprende un obbligo in caso di salvezza e almeno 5 partite da 45 minuti. Il destino è ancora tutto da scrivere.

Pedro Felipe al Sassuolo

Anche lui ha lasciato la Juventus a gennaio in cerca di fortuna al Sassuolo. In Serie A, però, non è riuscito ancora a trovare spazio, giocando solo un minuto contro il Verona.

Rouhi alla Carrarese

La sua carriera sembrava in discesa dopo che Thiago Motta l’aveva lanciato da titolare in Serie A. Poi qualche difficoltà e il prestito da gennaio in Serie B alla Carrarese, con la quale è rinato. 10 presenze su 11 da titolare, con anche un gol siglato nell’ultima partita contro il Bari.

Gli altri in Serie B

Tra i sette giocatori in prestito in Serie B spicca il portiere Giovanni Daffara: 23 presenze da titolare e rendimento convincente, tanto che l’Avellino potrebbe esercitare il riscatto fissato a 500 mila euro, con la Juve che ha comunque mantenuto un’opzione di riacquisto. Buon minutaggio anche per Alessandro Sersanti al Modena (21 presenze, 2 gol e 2 assist), Brando Moruzzi all’Empoli (24 presenze e 2 assist), Emanuele Pecorino al Sudtirol (28 presenze e 8 reti) e Lorenzo Villa al Padova (16 presenze). Più limitato, invece, l’impiego di Mattia Compagnon (13 presenze e un gol) e Alessandro Pietrelli (9 presenze e un assist), entrambi al Venezia.