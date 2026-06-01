La Juventus prepara la chiusura definitiva

Il rapporto tra la Juventus e Thiago Motta sembra arrivato definitivamente ai titoli di coda. Dopo mesi di separazione soltanto tecnica, adesso anche il legame contrattuale è vicino alla conclusione. L’esperienza dell’allenatore italo-brasiliano si era chiusa di fatto nel marzo 2025, dopo la sconfitta contro la Fiorentina che aveva portato all’esonero e all’arrivo di Igor Tudor. Nonostante questo, il contratto firmato nell’estate 2024 è ancora formalmente valido fino al giugno 2027. Una situazione che la Juventus vuole però risolvere rapidamente. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, è pronta infatti a esercitare la clausola che permette di interrompere anticipatamente il rapporto. L’obiettivo è semplice. Ridurre i costi complessivi e mantenere un solo allenatore a bilancio, rappresentato oggi da Luciano Spalletti, recentemente confermato fino al 2028.

Un progetto mai realmente decollato

Quando arrivò a Torino, Thiago Motta rappresentava una delle scommesse più ambiziose della nuova Juventus. Reduce dall’ottimo percorso realizzato a Bologna, il tecnico aveva firmato un accordo triennale accompagnato da aspettative elevatissime. La stagione, però, non ha rispettato le previsioni iniziali. I numeri raccontano una squadra spesso incostante, capace di alternare risultati positivi a prestazioni deludenti. Il bilancio finale parla di 18 vittorie, 16 pareggi e 8 sconfitte. Anche il percorso nelle coppe ha pesato enormemente sul giudizio finale. L’eliminazione dalla Champions ai playoff e l’uscita anticipata dalla Coppa Italia hanno alimentato dubbi crescenti attorno al progetto tecnico. A complicare ulteriormente la situazione sono stati anche i rapporti interni. Le difficoltà nello spogliatoio hanno progressivamente indebolito la posizione dell’allenatore. L’arrivo di Tudor e la successiva qualificazione alla Champions hanno poi completato definitivamente il cambio di direzione.

Comolli vuole chiudere subito

La strategia della Juventus appare ormai definita. Versando una cifra inferiore rispetto all’ultimo anno di contratto previsto, la società punta a risparmiare sia sull’ingaggio netto sia sul costo complessivo dell’operazione. La volontà è quella di eliminare definitivamente ogni pendenza economica legata all’ex allenatore. Una scelta che rappresenta anche un messaggio interno. La Juventus vuole chiudere definitivamente con il passato recente e concentrarsi esclusivamente sul nuovo ciclo tecnico.

Per Thiago Motta adesso inizia una nuova fase

La conclusione definitiva del rapporto apre inevitabilmente interrogativi anche sul futuro di Thiago Motta. Negli ultimi mesi il suo nome è stato associato a diverse panchine italiane, ma finora nessuna trattativa si è concretizzata. La sensazione è che l’allenatore preferisca aspettare l’occasione giusta all’estero. Dopo un periodo lontano dalle pressioni quotidiane, il tecnico sembra pronto a ripartire. Con un obiettivo preciso: trasformare l’esperienza negativa vissuta alla Juventus in un nuovo punto di partenza.