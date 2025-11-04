Juventus, Chiellini: "Ruolo di consigliere federale? Cercherò di..."

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Giorgio Chiellini a Radio Tv Serie A: il suo pensiero sul suo ruolo di nuovo consigliere federale

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, è stato eletto nuovo consigliere federale durante l’assemblea di Lega Serie A tenutasi ieri all’Iliad Ibc di Lissone, nella quale è stato approvato il bilancio consuntivo 2024/2025. Di seguito il pensiero espresso dall’ex calciatore bianconero su questo nuovo ruolo che gli è stato conferito a margine dell’elezione, a Radio Tv Serie A:

“Sono orgoglioso e contento di rappresentare la Juventus e la Lega Serie A in consiglio federale. Cercherò di fare del mio meglio, di rendermi utile e di imparare nuove cose in un mondo che è diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a pochi anni fa”.