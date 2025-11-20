Juventus, Chiellini: "Il rinnovo di Yildiz? Ci vuole tempo. Sul direttore sportivo..."

Le parole dell'ex calciatore bianconero rilasciate al Social Football Summit: il suo pensiero sul rinnovo di Yildiz e sul capitolo ds

Al termine del Social Football Summit, tenutosi all’Allianz Stadium di Torino, Giorgio Chiellini ha avuto modo di parlare anche di alcuni argomenti che in casa Juventus, ad oggi, ricoprono una grande importanza, come ad esempio il rinnovo di Kenan Yildiz. Di seguito le parole dell’ex calciatore bianconero su tale argomento:

“Il rinnovo di Yildiz? Ci vuole tempo, calma. C’è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto”. Al tempo stesso, Chiellini ha parlato anche del tema legato al direttore sportivo: “Ci manca un ultimo pezzo, il direttore sportivo. Quando ci sarà, poi saremo una struttura con Comolli a capo anche della parte sportiva, ci sono io, Modesto e il ds e così prenderemo le decisioni”.