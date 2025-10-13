Juventus, Chiellini pronto ad essere consigliere federale in Federcalcio? Le ultime

In casa Juventus Giorgio Chiellini sembra essere prossimo ad assumere ulteriori incarichi. In particolare l’ex difensore, al momento Director of Football Strategy bianconero, ha raccolto l’eredità di Francesco Calvo, e sembra essere destinato ora a raddoppiare.
In effetti, con probabilità sarà centrale nell’Efc (ex Eca) ed è il candidato principale volto a occupare il posto vacante in quota Lega Serie A come consigliere federale, posizione per la quale si aspettano le nuove elezioni del 3 novembre, vale a dire quattro giorni prima dell’ingresso dell’ex calciatore all’interno del Consiglio d’Amministrazione juventino.