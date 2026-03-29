Juventus, Spalletti ha chiaro chi lascerà la squadra in estate

Luciano Spalletti, nella programmazione alla prossima stagione, ha individuato i giocatori che lasceranno Torino in estate.

La dirigenza e Luciano Spalletti continuano a lavorare in vista della prossima stagione. Concentrati sul concludere al meglio il campionato, centrando la qualificazione in Champions, i giocatori dovranno dare il massimo per convincere l’allenatore. Se per qualcuno il destino sembra ormai scritto, altri possono ancora sperare in una permanenza in bianconera.

La situazione dei portieri

La sensazione è che almeno due reparti su quattro verranno rivoluzionati. I primi a rischiare sono i portieri. Di Gregorio e Perin sembrano essere i primi indiziati a lasciare Torino nella prossima sessione di calciomercato estivo. L’ex Monza ha ormai perso il posto da titolare a favore del suo collega. L’UomoDigre ha un contratto fino al 2029 con la Juventus, dopo esser arrivato nell’estate del 2024 in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni (più bonus). In estate si guarderà intorno, in cerca di occasioni che possono farlo tornare protagonista, che sia anche in un club minore.

Perin, nell’ottobre del 2024, ha prolungato il suo contratto con la Juventus, estendendolo fino al 2027. Nonostante il suo ultimo anno di contratto e le già ricevute offerte da altri club, il classe ’92 non ha preso in considerazione l’idea di lasciare Torino in estate. In questo finale di stagione è diventato titolare, ma difficilmente lo sarà anche nella prossima.

Difesa, cessione di Gatti?

In difesa non sono previste particolari rivoluzioni, oltre che in porta. I difensori che rischiano maggiormente sono Cabal, Kostic e Gatti, con anche Holm che non verrà riscattato e tornerà al Bologna. Juan Cabal è il principale indiziato per lasciare la Continassa: su di lui alcuni club di Premier League, in particolare il Crystal Palace, ma anche il Fulham, che già nel 2024 aveva provato ad acquistarlo. La dirigenza proverà a fare una plusvalenza, dopo i 10 milioni spesi per lui.

Su Kostic ci sono pochi discorsi da fare. Il croato andrà in scadenza di contratto e si libererà a parametro zero.

Più complicata la questione di Gatti. Il difensore rappresenta un’occasione di plusvalenza per la società bianconera. Il numero 4 è infatti un prodotto del settore giovanile della Juventus. In caso di mancata qualificazione in Champions, si potrebbe ipotizzare una sua cessione per fare cassa.

Centrocampo quasi intoccabile

A centrocampo sono pochi i giocatori in uscita. Il solo Koopmeiners sembrerebbe non rientrare nei piani di Spalletti. Koop dovrà lasciare spazio ad altri innesti più utili tatticamente.

Dopo una possibile cessione a gennaio, Fabio Miretti ha convinto l’allenatore, che gli ha riservato del buon minutaggio.

Rivoluzione in attacco

L’attacco è il secondo reparto che subirà una rivoluzione. David e Openda sono stati abbondantemente bocciati e saranno messi sul mercato. David gode di estimatori soprattutto in Francia, mentre il belga verrà prima obbligatoriamente riscattato e poi messo sul mercato.

Anche Milik non è certo del suo futuro alla Juventus. Si parla di una possibile rescissione di contratto, con alcuni club di Serie A che stanno monitorando la situazione. Arek può essere un giocatore importante per questo finale di stagione, ma in un campionato intero, dove la Juventus vuole tornare protagonista, non rientra in un piano a lungo termine.

Un occhio di riguardo ovviamente per la situazione di Vlahovic, la cui permanenza non è scontata.