Juventus, chi gioca domenica in attacco ?

Il tecnico croato, sembra essere orientato a concedere a Dusan Vlahovic una maglia da titolare in vista della gara di domenica.

La Juventus sta preparando in questi giorni la complicata trasferta di Como. Igor Tudor da ieri ha ritrovato la squadra al completo, dopo gli impegni per la sosta delle Nazionali. In vista del match di domenica in programma alle ore 12:30, sono presenti ancora parecchi dubbi riguardo la formazione da mandare in campo. Se in difesa complici le assenze di Bremer e Cabal, Tudor sembra abbia deciso di puntare su Rugani, in attacco le scelte sono ancora tutte un’incognita.

Al momento, il favorito per una maglia da titolare sembra essere Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, reduce da una rete segnata con la Serbia, sembra essere in una condizione migliore rispetto ai compagni di reparto. Il mister lo ha ritrovato motivato e carico, motivo in più per affidargli le chiavi dell’attacco bianconero. Sulla trequarti Yildiz, reduce da due ottime prestazioni con la Turchia è sicuro del posto da titolare. Ci sarebbe, invece un ballottaggio tra Coinçeao e Zhegrova per l’altro posto dietro la punta. Al momento il portoghese resta il favorito.