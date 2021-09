Juventus-Chelsea: via alla vendita libera

Disponibili i tagliandi per la prima casalinga in Champions League

La Juventus ha fatto il suo esordio in Champions League martedì sera contro il Malmo, ottenendo anche la prima vittoria stagionale. I bianconeri si sono imposti per 0-3, grazie alle reti di Alex Sandro, Dybala e Morata, ed hanno iniziato al meglio la loro spedizione europea. I bianconeri sono attesi ora dalla prima partita in casa del girone, e mercoledì 29 settembre riceveranno la visita del Chelsea Campione d'Europa in carica. La squadra di Tuchel ha vinto la sua prima partita contro lo Zenit, e arriverà a Torino nella partita che deciderà quale delle due squadre avrà le maggiori possibilità di passare per prima. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato l'apertura della vendita libera per la sfida.

"Seconda giornata della fase a gironi di Champions League e primo match all’Allianz Stadium per la Juventus. Ed è subito una grandissima sfida. Mercoledì 29 settembre, alle ore 21.00, andrà in scena Juventus-Chelsea e sarà la prima occasione per vivere una magica notte europea al fianco dei bianconeri, nella nostra casa.

Da oggi è ufficialmente aperta la vendita libera, sempre online sul nostro Official Ticket Shop Juventus.

Acquista ora il tuo biglietto.

Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso e al documento d’identità.

Approfittate subito della promo Under 30 disponibile in alcuni settori dello stadio, una grande notte di Champions League vi attende!

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card (raccomandato soprattutto agli abbonati alla stagione 2019/20 così da poter automaticamente visualizzare e utilizzare i propri crediti), tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

Affrettatevi ad acquistare il vostro tagliando, vi aspettiamo!" (Juventus.com)