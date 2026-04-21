Una nuova fermata asiatica nel tour bianconero

Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep si arricchisce di un appuntamento di grande prestigio che completa il calendario estivo già annunciato con la tappa di Perth. Il club bianconero parteciperà ufficialmente all’Hong Kong Football Festival 2026, evento internazionale presentato durante una conferenza stampa che ha visto la presenza della leggenda juventina Edgar Davids. La manifestazione rappresenta una vetrina di altissimo livello per il calcio europeo in Asia e conferma la volontà della Juventus di consolidare il proprio legame con un mercato in costante crescita. L’inserimento di Hong Kong nel tour estivo testimonia una strategia chiara: unire preparazione sportiva, visibilità globale e rafforzamento commerciale in aree chiave per lo sviluppo del brand bianconero.

Sfida al Chelsea nel nuovo Kai Tak Stadium

L’evento riunirà quattro tra i club più seguiti al mondo: Manchester City, Inter, Chelsea e Juventus. Le partite si disputeranno nel nuovissimo Kai Tak Stadium, impianto all’avanguardia da 50.000 posti destinato a diventare un punto di riferimento per i grandi eventi sportivi nella regione. I bianconeri affronteranno il Chelsea mercoledì 5 agosto nella sfida valida per l’Herbalgy Trophy, un match che promette grande richiamo mediatico e un importante seguito di pubblico in tutta l’Asia orientale. Non si tratterà solo di un’amichevole di prestigio, ma di un’occasione per misurarsi con un’avversaria di primo livello in un contesto internazionale di assoluto rilievo.

Opportunità strategiche per partner e visibilità globale

Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep non ha soltanto una valenza sportiva, ma rappresenta un’opportunità strategica per ampliare la presenza commerciale del club. La tappa di Hong Kong offrirà spazi dedicati alle attivazioni dei partner, con un’attenzione particolare a Ganten, che celebra il decimo anno di collaborazione con la Juventus. L’evento sosterrà inoltre la visibilità regionale di sponsor globali come Jeep, Adidas, Cygames, EA Sports e Visit Detroit. La combinazione tra calcio, marketing territoriale e relazioni commerciali rende questo appuntamento un tassello fondamentale nella strategia di espansione internazionale del club.

Fan Club, Academy e radicamento nel territorio asiatico

Il legame tra la Juventus e l’Asia è testimoniato dalla presenza capillare degli Official Fan Club e delle Juventus Academy. Attualmente la rete asiatica conta 34 club per un totale di 1.283 soci, con la Greater China che si conferma uno dei mercati più dinamici grazie a 20 club e 653 membri attivi. A ciò si aggiungono 8 Academy distribuite tra Hong Kong, Cina continentale, Armenia, India, Giappone, Tagikistan e Uzbekistan. Questa struttura permette a centinaia di giovani calciatori di partecipare ai programmi di Training Experience e alla Academy World Cup, rafforzando il collegamento diretto con la sede di Torino. Con la partecipazione all’Hong Kong Football Festival, la Juventus ribadisce così la volontà di costruire un ecosistema sportivo e commerciale solido e duraturo in tutto il continente asiatico.