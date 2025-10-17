Juventus, che ruolo avrà Chiellini?

L'ex capitano della Juventus, sarà la voce della società sia a livello nazionale che internazionale. Per Chiellini quindi un ruolo di grande prestigio.

Come via abbiamo già anticipato ieri, Giorgio Chiellini è stato escluso dalla lista dei candidati per il CdA della Juventus, in programma il prossimo 7 novembre. L’esclusione dell’ex difensore bianconero da una possibile nomina di Amministratore delegato, lo proietta verso nuovi incarichi.

Chiellini, al momento Director of Football Strategy, ricoprirà un ruolo fondamentale all’interno degli organi dirigenziali della società bianconera. Il prossimo 3 novembre, infatti con molta probabilità verrà votato dalla Lega per entrare in Consiglio federale. Avrà così il compito di rappresentare e tutelare gli interessi del club all’interno delle istituzioni del calcio italiano.

Con il nuovo incarico che andrà ad assumere in Federcalcio, il dirigente bianconero continuerà ad essere impegnato anche a livello europeo. Ricordiamo infatti che, Chiellini è anche membro del Comitato per le Competizioni per club UEFA. Un doppio incarico che ben delinea il suo percorso. Difatti l’ex capitano della Juventus sarà la voce della società nelle relazioni sia nazionali che internazionali.