Juventus, che numeri per Kenan Yildiz! Il dato da inizio marzo 2025
Home > Juve News

Juventus, che numeri per Kenan Yildiz! Il dato da inizio marzo 2025

Stefania Palminteri
25 Agosto, 11:45
In Juventus-Parma, Kenan Yildiz si è distinto per i due assist decisivi. Un trend che va in linea con quello della scorsa stagione

Nella gara di ieri, Juventus-Parma, Kenan Yildiz si è distinto per i due assist decisivi -uno per David e l’altro per Vlahovic– vincendo l’MVP della partita. Un inizio scoppiettante che, tuttavia, è in perfetta linea col rendimento della fase finale della scorsa stagione.

Secondo i dati Opta, infatti, da inizio marzo 2025 il numero 10 juventino è il giocatore della Serie A coinvolto in più reti tra tutte le competizioni: ben undici partecipazioni (sei gol e cinque assist) in 14 partite. Numeri impressionanti per un calciatore appena ventenne, che si sta ritagliando sempre più spazio nella rosa della Vecchia Signora.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 25 Agosto, 12:09
Juventus-Parma, Cuesta: “Bianconeri fortissimi. Competeranno per…”
Carlos Cuesta, neo tecnico del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della gara persa contro la Juventus, per 2-0
Stefania Palminteri - 25 Agosto, 11:28
Juventus-Parma, Yildiz: “Non sento la pressione. Vi svelo il nostro obiettivo”
Riccardo Focolari - 25 Agosto, 11:07
Juventus-Parma, Cambiaso si scusa: “Mi vergogno. Non sono…”
Stefania Palminteri - 25 Agosto, 10:52
Juventus-Parma, che ingenuità di Cambiaso! Il punto sulla squalifica
Cristiano Passa - 24 Agosto, 20:09
RIVIVI IL LIVE | Juventus-Parma 2-0: esordio vincente per i ragazzi di Tudor!
Cristiano Passa - 24 Agosto, 20:07
Juventus-Parma: le formazioni ufficiali
Stefania Palminteri - 24 Agosto, 14:00
PRIMAVERA | Frosinone-Juventus 3-1: bianconeri fermi a un punto
x