Juventus, che numeri per Kenan Yildiz! Il dato da inizio marzo 2025

In Juventus-Parma, Kenan Yildiz si è distinto per i due assist decisivi. Un trend che va in linea con quello della scorsa stagione

Nella gara di ieri, Juventus-Parma, Kenan Yildiz si è distinto per i due assist decisivi -uno per David e l’altro per Vlahovic– vincendo l’MVP della partita. Un inizio scoppiettante che, tuttavia, è in perfetta linea col rendimento della fase finale della scorsa stagione.

Secondo i dati Opta, infatti, da inizio marzo 2025 il numero 10 juventino è il giocatore della Serie A coinvolto in più reti tra tutte le competizioni: ben undici partecipazioni (sei gol e cinque assist) in 14 partite. Numeri impressionanti per un calciatore appena ventenne, che si sta ritagliando sempre più spazio nella rosa della Vecchia Signora.