Juve, le parole di Capello a Sky: “I bianconeri meritavano di passare il turno”

L’analisi di Fabio Capello sulla gara disputata dalla squadra bianconera.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha commentato la prestazione della Juventus nel match contro il Galatasaray. Di seguito le sue parole:

“La Juventus che ha fatto di tutto per passare il turno, la Juventus dove tutti si sono impegnati, dove tutti hanno lottato. C’è stata solo una carenza, ha avuto l’occasione per chiudere la partita prima dei tempi supplementari. Quindi, nei gol sbagliati probabilmente in 10 contro 11 corri tanto, spendi tanto, non hai la lucidità quando ti trovi davanti alla porta. È veramente un peccato, perché una Juve così meritava di superare il turno. Diceva Liedholm che in 10 contro 11 si giocava meglio, però devi correre. E stasera la Juve ha corso e ha combattuto, ha fatto giocate di qualità, non c’è stato un giocatore da criticare, proprio tutti hanno fatto una grande prestazione di squadra”.