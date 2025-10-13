Juve, Calhanoglu su Yildiz: "È un giocatore molto importante. Sul Pallone d’Oro..."

Kenan Yildiz è diventato sempre più il leader tecnico della Juventus di Igor Tudor. Il giovane calciatore turco, in particolare, sta vivendo un periodo da protagonista con la maglia bianconera, grazie a prestazioni che gli consentono di assumere le vesti di imprescindibile punto di riferimento per l’impianto di gioco della formazione juventina.
A tal proposito, proprio sul rendimento messo in mostra dal gioiellino turco si è espresso Hakan Calhanoglu, suo connazionale. Di seguito le parole del centrocampista dell’Inter su Yildiz: “È un giocatore molto importante, diventerà il calciatore turco più caro della storia. Il Pallone d’Oro? Credo che Kenan abbia delle chance di vincerlo, io no, non lo vincerò”.