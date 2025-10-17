Juventus, quale centrocampo contro il Como? Le possibili scelte di Tudor

Mister Tudor è chiamato a prendere delle decisioni legate all'undici titolare da schierare contro il Como: il punto sul centrocampo

Archiviati gli impegni con le rispettive nazionali, per i giocatori della Juventus ora ritorna la Serie A. Ad attendere i bianconeri nel prossimo turno di campionato ci sarà il Como di Fabregas, squadra che si rendendo autrice di un buon inizio di stagione e che al tempo stesso è reduce da un mercato estivo che di fatto l’ha vista rinforzarsi con acquisti di qualità.

Mister Tudor, dal canto suo, ha ancora due allenamenti per decidere e sciogliere i propri legati all’undici titolare che vorrà schierare contro i comaschi. Per il proprio centrocampo, il tecnico croato sembra avere comunque delle certezze, che fanno riferimento a Locatelli e Thuram, entrambi in vantaggio per una maglia dal primo minuto. Discorsi diversi invece per Koopmeiners, che sembra dietro, e per Miretti, che continua a non allenarsi con il gruppo. Il rientro di quest’ultimo, in particolare, è previsto all’inizio della prossima settimana, perchè si tratta anche di una questione legata ad una condizione da ritrovare.