Juventus: ieri sera cena di squadra a Norimberga

I bianconeri si sono concessi una serata di svago durante la preparazione che stanno sostenendo in Germania

La Juventus continua la sua preparazione agli ordini di Igor Tudor in terra tedesca. Ad Herzogenaurach, quartier generale dell’Adidas che ospita i bianconeri per il secondo anno consecutivo, la squadra sta svolgendo la seconda parte della preparazione, che si concluderà domenica con l’amichevole in programma a Dortmund contro il Borussia. La squadra farà poi ritorno a Torino, per entrare in clima campionato, che prenderà il via tra due week end.

Tutti a cena insieme

Ieri intanto la squadra è scesa in campo al mattino, con Tudor che ha poi concesso il pomeriggio libero ai giocatori. In serata poi, l’intera squadra, insieme allo staff tecnico ed alla dirigenza, con Maurizio Scanavino e Francois Modesto presenti, si è recata a Norimberga per la cena di squadra, avvenuta nello stesso locale dello scorso anno. Un modo per compattare ancora di più il gruppo, e per staccare una sera dai pesanti carichi di lavoro di questi giorni.