Juventus, c’è l’accordo con McKennie per il rinnovo fino al 2030

La Juventus e McKennie hanno trovato l’accordo per proseguire insieme fino al 2030.

La Juventus e Weston McKennie sono sempre più vicini a proseguire il loro percorso insieme. Il centrocampista americano ha trovato l’intesa per un prolungamento di contratto che dovrebbe legarlo ai bianconeri fino al 2030. L’accordo è il risultato di una trattativa andata avanti nelle ultime settimane e ormai arrivata alla fase conclusiva: le parti hanno limato gli ultimi aspetti e si preparano alla firma, con l’obiettivo di mettere nero su bianco un’intesa di lungo periodo.

Dal punto di vista economico, il nuovo contratto dovrebbe prevedere un adeguamento dell’ingaggio rispetto alle cifre attuali (dagli attuali 2,5 milioni fino a 4 milioni di euro o poco più a stagione).

La società bianconera considera il texano un giocatore fondamentale per le sue capacità di duttilità e versatilità e, la continuità mostrata in stagione ha convinto la dirigenza a blindarlo, evitando possibili inserimenti di altri club. Con questo rinnovo, il club bianconero consolida uno dei suoi punti fermi e manda un messaggio chiaro sulla direzione del progetto: costruire una squadra con basi solide e giocatori già integrati nel sistema. La firma del contratto dovrebbe avvenire dopo la gara di domenica contro la Roma.