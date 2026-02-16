JuveNews.eu
Juventus, Caressa a Sky: “Di fatto ora l’AIA non ha un presidente”

Stefania Palminteri – 16 Febbraio, 15:12

Fabio Caressa, ha parlato delle difficoltà della classe arbitrale in questa stagione di campionato.

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa si sofferma sul tema delle simulazioni, ricollegandosi così a quella di Bastoni in Inter-Juventus. Qui sotto la sua analisi:

A mente fredda dobbiamo cercare di capire come risolvere gli errori o orrori di questa stagione. Ieri(sabato) è successo ma non è la prima volta. Lo avevamo detto che poteva succedere: la situazione stava precipitando già un anno fa e non è stato fatto nulla.

Di fatto ora l’AIA non ha un presidente, il designatore è in difficoltà, con scelte che lasciano perplessi sulle designazioni arbitrali. È un problema assolutamente generale del campionato italiano e non dobbiamo ragionare per squadra. Tutti si sono lamentati da inizio campionato, chi più e chi meno, siamo d’accordo, ma dobbiamo uscire da quella logica”.