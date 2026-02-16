Juventus, Caressa a Sky: “Di fatto ora l’AIA non ha un presidente”

Fabio Caressa, ha parlato delle difficoltà della classe arbitrale in questa stagione di campionato.

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa si sofferma sul tema delle simulazioni, ricollegandosi così a quella di Bastoni in Inter-Juventus. Qui sotto la sua analisi:

“A mente fredda dobbiamo cercare di capire come risolvere gli errori o orrori di questa stagione. Ieri(sabato) è successo ma non è la prima volta. Lo avevamo detto che poteva succedere: la situazione stava precipitando già un anno fa e non è stato fatto nulla.

Di fatto ora l’AIA non ha un presidente, il designatore è in difficoltà, con scelte che lasciano perplessi sulle designazioni arbitrali. È un problema assolutamente generale del campionato italiano e non dobbiamo ragionare per squadra. Tutti si sono lamentati da inizio campionato, chi più e chi meno, siamo d’accordo, ma dobbiamo uscire da quella logica”.