Juventus, Capello: "Avevo un gruppo forte. Non a caso..."

Così Fabio Capello sul suo periodo vissuto da allenatore della Juventus: le sue dichiarazioni al Festival dello sport di Trento

In occasione dell’ottava edizione del Festival dello sport che si sta tenendo in questi giorni a Trento mister Fabio Capello, allenatore della Juventus tra il 2004 e il 2006, ha parlato così del suo periodo vissuto sulla panchina bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Qui ho rivisto molti dei calciatori di quella Juve con cui ho vinto due scudetti, poi tolti immeritatamente. Era un gruppo forte con una mentalità di livello. Non a caso nella squadra italiana c’erano sette, otto bianconeri”.