Fabio Capello ha analizzato il percorso della squadra bianconera. Secondo l’ex allenatore con la conferma di Spalletti la Juventus tornerà ad alti livelli.
In un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è soffermato sulla mancata qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. L’ex allenatore, ha poi sostenuto di come la squadra bianconera abbia le basi per tornare ad essere una grande squadra e competitiva. Leggiamo le sue dichiarazioni.
Le parole di Fabio Capello
”La Juventus ha perso la prima parte di campionato, fino a quando non è arrivato Spalletti che qualcosa ha sistemato. Ma ha pagato il non avere un centravanti, oltre ad altre carenze. Anche questa squadra nei momenti clou si è persa, soprattutto alla fine. La sconfitta con la Fiorentina ha fatto crollare tutto. Hanno giocato con paura, è mancata la rabbia.
LA CONFERMA DI SPALLETTI: “Evidentemente il club bianconero vede in Luciano un condottiero che potrà riportare la squadra di nuovo ad alti livelli. L’allenatore saprà dialogare col club per dire cosa manca e cosa sistemare.
La Juventus delle basi le ha e penso proprio che dopo questo tonfo sappia dove vuole tornare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA