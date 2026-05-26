In un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è soffermato sulla mancata qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. L’ex allenatore, ha poi sostenuto di come la squadra bianconera abbia le basi per tornare ad essere una grande squadra e competitiva. Leggiamo le sue dichiarazioni.

Le parole di Fabio Capello

”La Juventus ha perso la prima parte di campionato, fino a quando non è arrivato Spalletti che qualcosa ha sistemato. Ma ha pagato il non avere un centravanti, oltre ad altre carenze. Anche questa squadra nei momenti clou si è persa, soprattutto alla fine. La sconfitta con la Fiorentina ha fatto crollare tutto. Hanno giocato con paura, è mancata la rabbia.

LA CONFERMA DI SPALLETTI: “Evidentemente il club bianconero vede in Luciano un condottiero che potrà riportare la squadra di nuovo ad alti livelli. L’allenatore saprà dialogare col club per dire cosa manca e cosa sistemare.

La Juventus delle basi le ha e penso proprio che dopo questo tonfo sappia dove vuole tornare”.