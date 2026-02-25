Juventus, Capello a La Gazzetta dello Sport: “Con la Roma decisiva solo per i bianconeri”

Le parole di Fabio Capello sul big match dell’Olimpico in programma domenica sera.

Fabio Capello ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove si è espresso in merito alla gara in programma domenica tra la Roma e la Juventus. Qui sotto le sue parole:

“Sarà una partita già decisiva per la Signora, meno per i giallorossi. Sembrava che Spalletti fosse sulla giusta via, ma il secondo tempo di Istanbul contro il Galatasaray e la brutta sconfitta con il Como di settimana scorsa hanno fatto ripiombare i bianconeri nelle difficoltà. Perdere a Roma vorrebbe dire scivolare probabilmente a – 7 dalla zona Champions, se il Napoli vincesse a Verona. La situazione si farebbe molto complicata”.