Juventus, Cambiaso: "Spalletti? Ti entra nella testa. Sul derby..."

“Non la penso così: per me si tratta di un aspetto positivo perché l’allenatore è messo nelle condizioni migliori per fare le sue scelte”.

“Non mi sento arrivato, non avrebbe senso: ho cominciato la mia carriera in Serie A più tardi rispetto ad altri compagni, vedi Kenan, o a chi fa la mia professione: se cominci a 21 anni sei, quasi, all’inizio. Di strada ne ho fatta, ma ne ho molta da fare: davanti a me vedo ampi margini di miglioramento”.

“C’è stato un interessamento lo scorso gennaio, niente di più: non sono stato vicino a salutare la Juventus, non ho fatto proclami in questo senso, anzi. Lusingato, sì, altre storie no”.

Cambiaso non è più lo stesso perché ha in testa la Premier League: cosa le passava per la testa imbattendosi in queste chiacchiere insistenti?

“Hanno dato fastidio, ma il nostro mondo va così e non puoi farci nulla: era chiaro che non fosse la motivazione del mio calo di forma, ma, forse, fossi stato dall’altra parte lo avrei pensato anch’io. Vabbè…”.

Quanto è cambiato Vlahovic?

“Dusan è un trascinatore, uno che gioca per la squadra e con la squadra. Negli ultimi tempi l’ho visto più sereno e tranquillo, ma non ha mai perso un momento per dimostraci il suo attaccamento alla causa. Far gol, per un centravanti, vale tanto, ma, lui, di gol ne ha sempre fatti”.

Un pensiero per i nuovi arrivati…

“Qualità e professionalità: vale per tutti. Se devo sceglierne uno, allora dico Edon (Zhegrova, ndr): mi aveva impressionato quando lo abbiamo affrontato la scorsa Champions League col Lilla, poi mi ha confermato quello che pensavo di lui. Ha ragione Spalletti, quella “zeppetta” nell’uno contro uno è micidiale”.

Domani, il derby.