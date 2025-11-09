Juventus, Calvarese:”Giusto non concedere quei calci di rigore”

L’ex arbitro parla, Gianpaolo Calvarese, parla dell’arbitraggio di Zufferlì nel derby di Torino.

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato alcuni episodi dubbi verificatosi nel corso della gara di ieri. La sua analisi:

“Il friulano, candidato a un badge da internazionale, adotta una soglia tecnica e disciplinare davvero alta, ma commette tante imprecisioni tecniche, seppur non gravi. La più singolare si verifica nel primo tempo: Conceição calcia in porta, Paleari devia nettamente ed esulta per la parata, ma l’arbitro non concede il corner. Rischia Teun Koopmeiners in apertura di partita nel contrasto con Cyril Ngonge, colpendo il piede dell’ex Napoli, che però parte in posizione di fuorigioco. Non c’è nulla tra Ismajli e McKennie pochi minuti più tardi: l’albanese non colpisce – o al massimo sfiora con la gamba di richiamo – il piede dello statunitense”.

Contatto Coco-Locatelli, niente rigore

“Giusto non concedere il penalty neanche in occasione del contatto tra Paleari e Vlahovic, con il portiere del Torino che sembra arrivare prima sul pallone e poi sull’attaccante. È forse esagerato, a metà secondo tempo, l’unico giallo, estratto in occasione dell’entrata di Asllani su Yildiz. A differenza di quanto sembra sul live, non c’è infatti nessun contatto tra i due. Giusto non concedere il rigore nel finale per il contatto tra Coco e Locatelli: il difensore entra sul pallone”.