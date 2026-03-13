Juventus, Callegari a Sportmediaset: “Per Spalletti pronto un contratto biennale”

Massimo Callegari sul futuro di Luciano Spalletti: ”L’obiettivo della Juventus è proporgli un contratto biennale“.

Intervenuto negli studi di Sportmediaset, il giornalista Massimo Callegari ha parlato del futuro di Luciano Spalletti. Qui sotto le sue parole:

”Sì, si sta vedendo un po’ il futuro e bisogna capire soprattutto che tipo di futuro sarà, con quali termini. Io credo che qui il tema da parte della società e da parte dell’allenatore sia più di logistica che economico. Quindi avere una stagione che inizia la prossima e non con la scadenza subito a fine 2027 sarebbe la soluzione ideale, quindi un biennio”.