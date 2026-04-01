Juventus, il rendimento dei nazionali e il loro ritorno a Torino

La pausa per la nazionali sta volgendo al termine, e alla Continassa si aspetta il ritorno dei giocatori convocati dai rispettivi paesi.

Spalletti è pronto a riabbracciare i suoi giocatori. A lasciare la Continassa durante questa pausa sono stati in 15, di cui 14 con le nazionali maggiori e il solo Adzic con la sua Under 21. Tra le delusioni dei calciatori italiani per la mancata qualificazione al Mondiale e la gioia di chi, come Yildiz, ha ottenuto risultati enormi, Spalletti dovrà essere bravo a far ritrovare la concentrazione sul campionato. La lotta per il quarto posto entra sempre più nel vivo, e la sfida al Genoa di lunedì 6 aprile si avvicina.

Ecco il calendario previsto sul rientro dei giocatori, con un recap sulle loro prestazioni e risultati.

Openda e il suo Belgio

Llosis Openda, nonostante la sua stagione decisamente negativa, è rientrato nei convocati del Belgio per questa sosta. Per lui due presenze su due con la sua nazionale. Nella prima partita contro gli Stati Uniti, è subentrato, giocando un totale di 28 minuti. Sfida dominata dalla formazione belga per 5-2. Pareggio invece contro il Messico. In quell’occasione, Openda è partito titolare, giocando per 63′ prima di essere sostituito. Niente da sottolineare per il numero 20 bianconero, con nessuna partecipazione ai gol della sua squadra.

Bremer, primo gol con il Brasile

Si sta affermando anche nella sua nazionale Gleison Bremer. Il difensore è rientrato nei convocati di Ancelotti dopo 3 anni, e sono arrivati i primi risultati. Nell’amichevole contro la Francia è arrivato il primo gol con la maglia verdeoro, partendo titolare e giocando tutti i 90′. Nella seconda sfida della Seleçao, contro la Croazia, è rimasto in panchina durante tutta la durata del match.

Kalulu contro Cabal, il rendimento dei due

Pierre Kalulu, come detto, ha sfidato il Brasile con la sua Francia. Il francese è uscito dalla panchina verso la fine della panchina, giocando soltanto 8 minuti. Nella seconda amichevole della sua nazionale, ha sfidato un altro compagno di reparto, Juan Cabal. Kalulu in questa sfida è partito titolare e ha giocato fino al triplice fischio. Sfida terminata 3-1 per la Francia.

Juan Cabal ha preso parte alle sfide della sua nazionale. Come Bremer, ha giocato solo una partita su due. Nell’amichevole contro la Croazia non è sceso in campo, con la sfida terminata per 2-1 per i croati. Contro la Francia, invece, è partito titolare senza essere sostituito.

Disastro per Locatelli, Gatti e Cambiaso

Capitolo nero di questa sosta è la nazionale italiana. Dopo la sconfitta di ieri ai calci di rigore contro la Bosnia, gli azzurri dovranno nuovamente rinunciare alla coppa del mondo. Locatelli è partito titolare contro Irlanda del Nord e Bosnia, venendo sostituito solo contro quest’ultima. Due presenze anche per Federico Gatti, subentrato in entrambe le sfide. Zero minuti invece per Cambiaso, che colleziona solo una panchina e una non convocazione (contro l’Irlanda del nord).

David, doppietta con il suo Canada

Due presenze su due per Jonathan David. Per il canadese è arrivata anche una doppietta: due rigori segnati contro l’Islanda per il risultato di 2-2. Uscito malconcio all’87esimo in quella sfida, è poi partito titolare contro la Tunisia, ma non ha trovato il gol. 76′ minuti in campo per lui e risultato bloccato sullo 0-0.

Niente Mondiale per Zhegrova e il suo Kosovo

Il Kosovo aveva superato la semifinale play-off per il Mondiale, vincendo 4-3 contro la Slovacchia. Zhegrova, però, non ha preso parte a quella sfida. Ieri ha perso la possibilità di giocare al prossimo Mondiale per mano della Turchia di Yildiz, che si è imposta per 1-0. Entrato al 71′, Edon e i suoi compagni hanno dovuto dire addio al sogno.

Yildiz, un giocatore da Mondiale

Il numero 10 della Juventus ha conquistato, da protagonista, l’accesso al prossimo Mondiale di calcio. Seppur non partecipando a nessun gol, è partito titolare e si è acceso in entrambe le sfide. Ha giocato l’intera gara contro la Romania, mentre contro il Kosovo è uscito a pochi istanti dalla fine, all’89’. Entrambe le sfide sono terminate 1-0.

Le amichevoli di Koopmeiners, Conceição, Kostic e McKennie

Tante le partite amichevoli che si sono giocate. Teun Koopmeiners con la sua Olanda ha servito un assist contro la Norvegia giocando 90 minuti, mentre nella sfida contro l’Ecuador è entrato nel finale.

Francisco Conceição con il Portogallo ha disputato un tempo da titolare nello 0-0 contro il Messico ed è subentrato nell’intervallo nella vittoria sugli USA.

Filip Kostić con la Serbia ha giocato 33 minuti contro l’Arabia Saudita (vittoria per 2-1 della Serbia) ed è partito titolare, giocando un’ora, nella sconfitta sonora con la Spagna (3-0 per le furie rosse).

Weston McKennie con gli Stati Uniti ha segnato contro il Belgio nello schiacciante 5-2 belga, restando in campo 70 minuti. Ha inoltre giocato il primo tempo nella gara contro il Portogallo.

Quando rientrano tutti?

Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo. La rosa si riunirà al completo venerdì 3 aprile, per preparare la sfida contro il Genoa.