Juventus, calendario e percentuali per arrivare in Champions

La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata alla corsa verso la Champions, che entra nel vivo in questo finale di stagione.

“Juve e Roma fuori!” si legge nella prima pagina del Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo ha pubblicato le percentuali di Roma, Juventus e Como di entrare in Champions League. Tra il calendario e gli scontri diretti, il CdS ha riportato lo studio condotto da Opta. Cesc Fabregas è il favorito per il quarto posto con il suo Como, con il 37,38% di possibilità. Segue la Juventus di Spalletti con il 34.57%, chiude la Roma di Gasperini con il 33,91%.

Analizzando il calendario fino a fine campionato, il Como risulta la squadra con le partite più abbordabili e con meno big match. Fabregas affronterà infatti solo Milan, Roma e Napoli, anche se tutte in trasferta.

La Juventus, invece, se la vedrà con Milan, Napoli e Inter, più il derby contro il Torino. Le due milanesi, insieme al Napoli, sono quasi certe di un posto nella prossima Champions League, a meno di crolli impronosticabili.

La Roma, invece, ha il calendario più complicato tra le tre. Gasperini dovrà affrontare Milan, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Tutte squadre con ancora un obbiettivo in campionato, ad eccezione della Lazio, ma rimane comunque il derby della capitale. La Fiorentina dovrà salvarsi, l’Atalanta guadagnare la posizione europea migliore, e il Milan assicurarsi almeno il secondo posto.

Ci aspetta un finale di stagione incredibile, pieno di colpi di scena.