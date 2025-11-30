Juventus-Cagliari, Yildiz a Dazn: "Sono contento per la squadra. Su Spalletti..."

Le parole di Kenan Yildiz rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro il Cagliari di Pisacane

Al triplice fischio del match contro il Cagliari Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore della Juventus sui tre punti conquistati contro la formazione di Pisacane:

“È stato bello oggi, mi sono sentito bene per la partita dopo Bodo. Sono contento per la squadra e speriamo di poter continuare così. Spalletti? Lui mi lascia stare libero, giocare come voglio: sono contento per aiutare la mia squadra. Coro del pubblico? Sì, oggi l’ho sentito molto bene, anche io ho sentito quello loro. Sono contento, loro fanno sempre il 100% per noi, grazie mille a loro.

Ventesimo gol con la maglia della Juve a 20 anni? Bene, bene, ma io non guardo le statistiche, io voglio giocare bene con la fiducia, con la gioia: questo posso fare in tutte le partite”.