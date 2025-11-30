Juventus-Cagliari, Perin a Dazn: “Abbiamo dimostrato di avere un’anima forte”

Le dichiarazioni del portiere bianconero ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Cagliari: il suo pensiero sulla vittoria ottenuta

Mattia Perin al termine della partita tra Juventus e Cagliari è intervenuto ai microfoni di Dazn. Questo il suo pensiero sulla gara disputata contro la squadra sarda:

“Vittoria in rimonta come a Bodo? Ha un significato importante perchè due vittorie di fila sono comunque un bel segnale, però c’è da lavorare perchè non è possibile che dobbiamo prendere prima uno schiaffo per poi svegliarci. Abbiamo dimostrato di avere un’anima veramente forte, dobbiamo tirarla fuori fin dall’inizio e non aspettare che ci arrivi un po’ di paura o di insicurezza per tirarla fuori. Dobbiamo tirare fuori questo tipo di anima e credere in quello che facciamo.

è un mese difficile, ma tutti i mesi sono difficili, perchè non ci sono più squadre materasso, tutte sono attrezzate per fare bene. Dipende però tutto da noi, perchè abbiamo dimostrato a Bodo o in partite passate come Borussia Dortmund, Inter e oggi di avere carattere e anima. E lo ripeto un’altra volta, quello che fa la differenza è credere in quello che si fa. Quando ci crediamo, siamo difficili da battere. Sono contento perchè c’è qualcosa su cui lavorare, quindi quando c’è da lavorare noi siamo i primi a farlo.

Se si cresce con Yildiz? Sicuramente noi un po’ più grandi prendiamo tanta energia da loro, arrivo al campo tutte le mattine con grande entusiasmo perchè vedo e trasmettono quanta voglia di imparare e di lavorare hanno. Ovvio che è un percorso la crescita, non si può essere pronti fin da subito, ma con l’esperienza, partita dopo partita, acquisendo determinate sicurezze che ora stiamo acquisendo, possiamo fare molto bene”.