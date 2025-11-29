Juventus-Cagliari, i convocati di Spalletti: la decisione su Vlahovic
Home > Juve News

Juventus-Cagliari, i convocati di Spalletti: la decisione su Gatti

Lorenzo Focolari
29 Novembre, 14:22
Il club bianconero ha reso noto l'elenco dei convocati scelto da Spalletti per la gara contro il Cagliari: il comunicato del club bianconero

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati scelto da mister Spalletti per la gara di oggi contro il Cagliari (prevista alle ore 18). Tra i convocati scelti dal tecnico bianconero è presente anche Federico Gatti. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

“Dopo l’importante vittoria in UEFA Champions League sul campo del Bodo/Glimt, la Juventus torna a focalizzarsi sul campionato. I bianconeri sono attesi dalla sfida all’Allianz Stadium contro il Cagliari, in programma nel pomeriggio di oggi – sabato 29 novembre 2025 – alle ore 18:00 e valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

SERIE A | JUVENTUS-CAGLIARI, I CONVOCATI

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

42 Scaglia

44 Pedro Felipe”.

x