Juventus-Cagliari, i convocati di Spalletti: la decisione su Gatti

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati scelto da mister Spalletti per la gara di oggi contro il Cagliari (prevista alle ore 18). Tra i convocati scelti dal tecnico bianconero è presente anche Federico Gatti. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:
“Dopo l’importante vittoria in UEFA Champions League sul campo del Bodo/Glimt, la Juventus torna a focalizzarsi sul campionato. I bianconeri sono attesi dalla sfida all’Allianz Stadium contro il Cagliari, in programma nel pomeriggio di oggi – sabato 29 novembre 2025 – alle ore 18:00 e valida per la tredicesima giornata di Serie A.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
SERIE A | JUVENTUS-CAGLIARI, I CONVOCATI
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
42 Scaglia
44 Pedro Felipe”.