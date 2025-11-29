Juventus-Cagliari, Conceicao a Dazn: "Potevamo fare più gol. Su Yildiz e Vlahovic..."

Le parole del calciatore bianconero al termine della gara contro il Cagliari: il suo pensiero sulla prestazione vista contro la squadra sarda

È finita la partita tra Juventus e Cagliari: i bianconeri di Luciano Spalletti vincono per 2-1, e si posizionano momentaneamente al settimo posto in classifica di Serie A a quota 23 punti. Al termine del match Conceicao è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo ottenuto contro la squadra sarda. Di seguito le sue parole:

“Se mi è mancato solo il gol? Sì, penso che abbiamo fatto una partita per vincere con più gol. E anche io avevo la possibilità di farlo, non l’ho fatto, ma penso che abbiamo cominciato non bene, ma dopo nella partita abbiamo migliorato e nel secondo tempo potevamo chiudere la partita. I primi venti minuti? Non abbiamo cominciato bene. Penso che potevamo rischiare più i passaggi dentro. Anche perché è difficile con una squadra che che si mette indietro, tutti lì, 5-3-2. Allora avere quegli spazi lì che noi vogliamo era difficile, ma sapevamo che dovevamo rischiare quei passaggi e l’abbiamo fatto solo dopo, dopo di prendere un gol. Su quello dobbiamo migliorare. Ma dopo quel gol abbiamo fatto una partita dove potevamo fare più gol: questo è sicuro.

Se la vittoria di questa sera dice che è cambiata la nostra testa? Noi sappiamo la responsabilità che abbiamo, e quello deve essere una cosa normale per noi. Abbiamo fatto una partita bella a Bodo, abbiamo vinto. Oggi vogliamo dare quella continuità che manca e siamo stati bravi. Yildiz? Con lui è facile giocare, quando giochi con giocatori come lui, e come tanti che abbiamo, è più facile giocare. Vlahovic? Dusan penso che è un problema all’adduttore. Vediamo, speriamo che non sia niente di grave, perché è un giocatore molto importante per noi”.