Juve-Cagliari, Conceicao in conferenza: “Voglio fare tanti gol per aiutare la squadra”

Le parole del calciatore bianconero rilasciate in conferenza stampa al termine della gara disputata contro il Cagliari

Conceicao è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara tra Juventus e Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni:

Vittoria importante ma non siete riusciti a chiuderla.

“Oggi non siamo entrati bene, però dopo il gol subito abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Sono mancati più gol ma abbiamo fatto bene il nostro lavoro e meritato la vittoria”.

Sei soddisfatto della tua prestazione?

“Non sono soddisfatto, perchè ho sbagliato quel gol che poteva chiudere la partita. Ho sbagliato, succede, si va avanti. Io voglio fare tanti gol per aiutare la squadra”.

Quanto peserà l’assenza di Vlahovic?

“Dusan è molto importante per noi, un leader. Vediamo cos’ha, speriamo niente di grave. C’è l’opportunità per qualcun altro per aiutare la squadra”.

Le differenze tra Spalletti e Tudor?

“Adesso proviamo a giocare sempre, non che non lo facessimo prima. Sappiamo che a mister Spalletti piace avere la palla e dominare la partita. A breve riusciremo a migliorare sempre di più”.