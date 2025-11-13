Juventus, Cabal vicino al rientro in campo

L’esterno colombiano sembra aver recuperato dall’infortunio rimediato contro il Villareal. Cabal punta a tornare per la gara contro la Fiorentina.

La Juventus ha ripreso oggi ad allenarsi, dopo quattro giorni di riposo concessi da mister Luciano Spalletti. Il tecnico in questa sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali, punta a recuperare qualche giocatore dall’infermeria. Uno di questi è Juan Cabal. Quest’ultimo, ricordiamo è fermo ai box da diverso tempo, precisamente la sua ultima apparizione risale alla gara di Champions League contro il Villareal.

Per l’esterno colombiano il ritorno in squadra sembra ormai essere imminente. Durante i giorni di riposo, il difensore ha continuato a lavorare, proseguendo con il suo percorso di recupero, con l’obiettivo di farsi trovare pronto e mettersi subito a disposizione del tecnico.

L’ex ct azzurro, conta di averlo a disposizione alla ripresa del campionato, quando la Juventus affronterà la Fiorentina, gara in programma il 22 novembre.

Un recupero fondamentale

Il recupero del terzino colombiano, sarà fondamentale per il cambio modulo che ha in mente Spalletti. Quest’ultimo, come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, approfitterà di questa pausa, per provare il passaggio alla linea difensiva composta da quattro difensori. Per attuare il 4-3-3 o il 4-3-2-1, il mister necessita di terzini di ruolo.

Il rientro di Cabal, permetterà quindi alla Juventus di ritrovare un terzino naturale, in grado di offrire alla squadra sia solidità difensiva che ottimi spunti offensivi.