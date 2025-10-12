Juventus Business Club, Taste & Territory – Langhe Experience. Il comunicato

La Juve presenta "Taste & Territory - Langhe Experience", una giornata ideata per i soci del Club e ispirata al design della terza maglia

La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, ha descritto l’evento “Taste & Territory – Langhe Experience”: il comunicato del club.

“Juventus non è mai stata solo calcio, ma una vera e propria icona di stile e un veicolo di eccellenza in ogni sua espressione. Questa filosofia si è concretizzata nell’evento esclusivo “Taste & Territory – Langhe Experience”, una giornata – nello specifico quella di venerdì 10 ottobre – pensata per i soci Juventus Business Club e ispirata al design della nuova terza maglia, un vero e proprio tributo ai vigneti piemontesi e alle sue inconfondibili sfumature.

L’evento ha rappresentato il connubio perfetto tra la nostra storica identità societaria e la ricchezza enogastronomica offerta dal nostro Piemonte.

La giornata è iniziata, in mattinata, da Monforte d’Alba dove gli ospiti sono stati accolti per una colazione di benvenuto in una cornice che anticipava le bellezze delle Langhe.

Successivamente ha avuto inizio la vera e propria immersione nel territorio piemontese. I membri dello Juventus Business Club si sono messi al volante di una carovana di auto d’epoca, guidando tra le colline patrimonio dell’UNESCO. Un viaggio suggestivo, scandito dai colori autunnali dei vigneti e dagli scorci mozzafiato, che ha condotto il gruppo verso Barolo.

A impreziosire il percorso, una tappa fondamentale presso i vigneti di “Marchesi di Barolo”. Qui, gli ospiti hanno potuto toccare con mano l’arte della coltivazione dell’uva e scoprire i segreti della vinificazione, apprendendo come nascono alcuni dei vini più prestigiosi del mondo, simbolo di un’eccellenza che trova le sue radici proprio in queste terre.

Giunti a destinazione, la giornata è proseguita con un pranzo conviviale accompagnato da una degustazione che ha celebrato i sapori autentici della tradizione piemontese.

Nel pomeriggio, poi, le aziende hanno avuto l’opportunità di visitare le cantine storiche di “Marchesi di Barolo”, un luogo dove storia e passione si incontrano, proprio come nel DNA Juventus.

L’evento si è concluso con la consegna, a tutte le aziende partecipanti, del welcome pack stagionale dello Juventus Premium Club; un momento clou che ha visto al centro proprio la terza maglia, simbolo e ispirazione di questa esclusiva “Langhe Experience”.

L’iniziativa “Taste & Territory” conferma l’impegno del Club nel valorizzare il proprio network e nel promuovere le sinergie tra sport, business e cultura italiana, offrendo ai suoi partner esperienze uniche all’insegna di innovazione e tradizione”.