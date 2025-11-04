Juventus, Buffon a Viva el Futbol:”Spalletti la scelta migliore per la Juve”

L’ex capitano bianconero è intervenuto a Viva el Futbol, dove ha parlato anche della Juventus. Leggiamo le sue parole.

Gigi Buffon, ospite della trasmissione Viva el Futbol, ha parlato della situazione in casa Juventus. Dalla scelta di esonerare Igor Tudor fino alla decisione di affidarsi a Luciano Spalletti. Le parole dell’ex capitano bianconero:

La Juve? “Era partita bene, non so quanto convinta del progetto. Vedendo la scelta fatta qualche giorno fa e il momento in cui è stata fatta, mi fa pensare che non ci fosse tutta questa convinzione inizialmente. Poi sei andato a mettere la toppa migliore che ci fosse, la scelta di Spalletti può garantire al popolo juventino una serie di risultati che tifosi e società stanno aspettando. Mi dispiace solo per una cosa: uno come lui mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio della stagione, con la preparazione e la scelta di alcuni giocatori. A quel punto la Juve poteva essere competitiva fino alla fine, poi non so se vincendo o meno.

L’esonero di Tudor? Con lui mi sembra che ci sia stato qualche problema di empatia con la dirigenza, leggendo i giornali sembra sia venuto fuori quello. Poi la verità la sa solo chi è dentro, parlo dell’empatia con i dirigenti. Vedendo le ultime due-tre interviste che ha fatto. Penso a quella dopo il Como.

Il nuovo ciclo Juve? Secondo me è un periodo di difficoltà, perché fisiologicamente dopo un percorso di grandi vittorie per dieci anni serve tempo. Bisogna trovare le persone giuste nei dirigenti, nell’allenatore e nei giocatori. Lo abbiamo vissuto anche noi a cavallo tra il 2009 e il 2011″.