Juventus, Buffon a La Stampa: “Spalletti ha dato subito un’identità alla squadra”

Le parole dell’ex portiere e capitano bianconero in merito alla corsa scudetto.

Intervistato da “La Stampa”, Gigi Buffon, ex portiere e capitano della Juventus, oggi capo delegazione dell’Italia, tra i tanti temi toccati ha parlato anche della corsa scudetto e del lavoro di mister Spalletti. Leggiamo le sue parole:

“Il campionato non è assolutissimamente chiuso. L’Inter sta facendo cose mirabolanti, però Milan e Napoli non hanno la Champions e questo può spostare qualche equilibrio.

Spalletti? Già dopo tre partite si capiva l’identità data alla Juve. Così fa bene anche al calcio italiano: noi della Nazionale possiamo avvalerci di armi più affilate”.