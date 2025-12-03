Juventus, brutte notizie per Gatti: dovrà operarsi

Non arrivano buone notizie per i bianconeri. Federico Gatti uscito ieri per infortunio, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Arriva un altro stop in casa Juventus dopo quello di Vlahovic. Questa volta a fermarsi è Federico Gatti, infortunatosi ieri durante la gara contro l’Udinese. Un problema al ginocchio lo ha costretto ad uscire dal terreno di gioco intorno al minuto 54’ del secondo tempo. Sin da primi momenti, ci si è accorti subito che si trattasse di un problema abbastanza serio, come riferito poi da Spalletti al termine della gara.

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, il difensore si è recato al J Medical, dove ha svolto gli esami strumentali. Dagli accertamenti svolti, arrivano purtroppo brutte notizie. Federico Gatti, dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni.

I tempi di recupero

I tempi di recupero saranno definiti con più precisione solamente dopo l’operazione. Al momento si prospetta uno stop di circa un mese, ,ma naturalmente tutto poi dipenderà da come procederà il percorso riabilitativo. Quel che è certo, è che il 2025 del calciatore è finito.

L’infortunio di Gatti, si aggiunge a quello di Bremer e Rugani, lasciando così mister Spalletti in una situazione di emergenza nel reparto difensivo. Il tecnico toscano, ha a disposizione ora solamente Kalulu e Kelly come centrali di ruolo.

L’emergenza potrebbe costringere nuovamente il tecnico a spostare Koopmeiners nel ruolo di braccetto difensivo.