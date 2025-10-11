Juventus, Bremer prosegue con il recupero

Gleison Bremer, in questi giorni ha continuato ad allenarsi alla Continassa, con l'obiettivo di tornare in campo per la trasferta di Como.

La Juventus attende il ritorno in campo di Gleison Bremer. Il difensore brasilano, non convocato da Ancelotti per aggregarsi al resto dei compagni di Nazionale, è rimasto a Torino. In questi giorni, ha continuato ad allenarsi alla Continassa, con l’obiettivo di mettersi alle spalle l’infortunio, che lo ha visto lontano dal terreno di gioco nelle ultime usciti stagionali del club bianconero. Bremer ha dimostrato grande di voglia di recuperare al più presto, difatti il difensore ha deciso di rincunciare ai giorni di riposo concessi da Tudor. La Juventus, attende con ansia il ritorno in campo del suo pilastro difensivo, per far fronte alla fragilità difensiva mostrata nelle ultime gare. L’obiettivo è delineato, ovvero di riavere in campo Bremer, nella prossimo match di Serie A, la trasferta di Como in programma domenica 19 ottobre.