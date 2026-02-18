Juventus, Bremer è arrivato al J-Medical

Gleison Bremer è da poco arrivato al J-Medical, dove si sottoporrà ad accertamenti strumentali in seguito all’infortunio alla coscia accusato nella gara di ieri contro il Galatasaray.
Spalletti e tutto lo staff bianconero, attendono di conoscere l’entità del problema. Va capito se si tratti un semplice affaticamento oppure di una lesione. Al termine dei controlli il brasiliano lascerà la struttura e la Juventus diramerà un comunicato in merito alle sue condizioni fisiche. Seguiranno aggiornamenti.