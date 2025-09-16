Juventus-Borussia Dortmund, i precedenti sorridono ai bianconeri: il dato
Juventus-Borussia Dortmund, i precedenti sorridono ai bianconeri: il dato

Stefania Palminteri
16 Settembre, 12:05
Quella tra Juventus e Borussia Dortmund rappresenta sicuramente una gara dall'importante spessore storico in Champions League

L’Allianz Stadium si prepara a vivere un’altra notte dal sapore speciale. Dopo il derby contro l’Inter al termine del quale è esplosa di gioia e felicità la piazza bianconera, adesso si presenta un altro appuntamento che per la Juventus di Igor Tudor rappresenta un vero e proprio crocevia stagionale in ottica europa: la prima partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Quella contro i gialloneri assume senza ombra di dubbio i connotati di una gara storica, che ha saputo regalare intense emozioni e profondi dolori ai tifosi juventini. In particolare, quello di stasera (ore 21) sarà il decimo confronto tra Juventus e Borussia Dortmund. Il bilancio, fino a questo momento, sorride ai bianconeri: quest’ultimi, infatti, hanno vinto 6 sei volte, un pareggio conquistato e due sconfitte incassate, tra cui quella nella finale di Champions League del 1997.

