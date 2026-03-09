Juventus, Borghi elogia Yildiz: “Ha tutto per essere un fuoriclasse”

Stefano Borghi è sicuro: “Yildiz sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere un fuoriclasse”

Ospite degli studi di Sky Sport nel post partita di Juventus-Pisa, Stefano Borghi ha parlato della partita di Yildiz. Leggiamo le sue parole sul numero 10 bianconero:

“Ritengo che Yildiz, pur essendo un ragazzo di vent’anni, abbia veramente i crismi per essere il giocatore della fascia fuoriclasse. E quei giocatori lì, specialmente nel calcio che si gioca oggi che è un calcio con posizioni liquide, non più fisse, le posizioni se le vanno a prendere a seconda della partita, dei contesti, dei momenti. Lui mi pare che abbia dimostrato di saperlo fare, poi dentro di sé sicuramente avrà una posizione preferita e il numero che ha sulla maglia mi fa pensare che si senta un numero 10. Quindi più vicino alla porta sta, più dentro il campo sta e più è felice. Ma è una mia supposizione.

Quel che è certo è che Yildiz rende. È vero che non segnava da 8 partite, ma era stato sempre pericoloso, era stato sempre in qualche modo l’interruttore della Juventus. E poi a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei compagni, questo è un giocatore che si adatta e adatta la partita a sé”.