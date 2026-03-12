Juventus, Borghi commenta il periodo di David: “È tornato in un tunnel psicologico”

L’analisi di Stefano Borghi sul rendimento stagionale del centravanti canadese.

Con un video postato sul suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi, ha parlato del rendimento di Jonathan David:

“Se prendiamo l’ultima partita con il Pisa, quello che ci arriva è la dimostrazione forse definitiva che la scelta costante negli ultimi tempi su Jonathan David sia una scelta destinata ad essere cambiata, perché David ha vissuto appunto una stagione molto negativa, sembrava aver avuto un buono scatto caratteriale dopo il momento più basso, ovvero quel rigore sbagliato malissimo con il Lecce, si era ripreso, ha avuto una discreta continuità realizzativa, però a dispetto dell’impiego totale che gli viene garantito da Spalletti. È tornato in questo tunnel che secondo me è anche molto più psicologico che tecnico”.