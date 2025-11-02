Juventus, senti Borges: "Quando c'è un cambio di tecnico..."

Le parole dell'allenatore dello Sporting Lisbona in vista della prossima gara di Champions League contro la Juventus

Archiviato il successo di ieri sera contro la Cremonese, per la nuova Juventus di Spalletti si presenta subito un importante appuntamento europeo, vale a dire la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, prevista martedì 4 novembre alle ore 21. Sul momento dei bianconeri, in particolare, si è espresso Rui Borges, allenatore della squadra portoghese. Queste le sue dichiarazioni sull’attuale periodo di forma della Juventus, e le sue sensazioni in vista della gara di martedì:

“Viaggiamo lunedì, ma questa è la parte che meno mi preoccupa, perché i giocatori sono molto motivati. È una partita che si prepara quasi da sola. La parte più complicata è quella relativa al nuovo allenatore. Avremo solo una partita per analizzare l’impatto di mister Spalletti e questo rende più difficile la preparazione della gara. Quando c’è un cambio di tecnico, la squadra ritrova motivazioni e diventa più imprevedibile. Detto questo, per quanto ci riguarda non possiamo fare altro che concentrarci su ciò che possiamo controllare e scegliere i migliori uomini. E sono sicuro che arriveranno tutti al massimo”.