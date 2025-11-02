Juventus, senti Borges: "Quando c'è un cambio di tecnico..."

Archiviato il successo di ieri sera contro la Cremonese, per la nuova Juventus di Spalletti si presenta subito un importante appuntamento europeo, vale a dire la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, prevista martedì 4 novembre alle ore 21. Sul momento dei bianconeri, in particolare, si è espresso Rui Borges, allenatore della squadra portoghese. Queste le sue dichiarazioni sull’attuale periodo di forma della Juventus, e le sue sensazioni in vista della gara di martedì:
“Viaggiamo lunedì, ma questa è la parte che meno mi preoccupa, perché i giocatori sono molto motivati. È una partita che si prepara quasi da sola. La parte più complicata è quella relativa al nuovo allenatore. Avremo solo una partita per analizzare l’impatto di mister Spalletti e questo rende più difficile la preparazione della gara. Quando c’è un cambio di tecnico, la squadra ritrova motivazioni e diventa più imprevedibile. Detto questo, per quanto ci riguarda non possiamo fare altro che concentrarci su ciò che possiamo controllare e scegliere i migliori uomini. E sono sicuro che arriveranno tutti al massimo”.