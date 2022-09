Juve, con il Bologna per ripartire: la tradizione positiva coi rossoblù

Domenica sera la squadra bianconera tornerà in campo contro il Bologna. Il momento della squadra di Allegri non è dei migliori, ma i rossoblù, almeno come tradizione, sembrano un avversario da cui ripartire. Ecco alcune statistiche della Lega Serie A sui confronti tra Juve e Bologna: "La Juventusè rimasta imbattuta in 38 (28V, 10N) delle ultime 39 partite di campionato contro ilBologna (l’unico KO nel parziale è uno 0-2 del 26 febbraio 2011), pareggiando tuttavia la sfida più recente; l’ultima volta che i bianconeri hanno impattato due gare di fila contro i rossoblù nella competizione è stata nel marzo 2012.