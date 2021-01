Juventus-Bologna, i convocati di Pirlo: un altro ritorno oltre De Ligt

TORINO- Domani alle 12.30 la Juventus tornerà in campo all’Allianz Stadium, dove ospiterà il Bologna nella gara valida per la diciannovesima giornata di andata di questa stagione di Serie A. I bianconeri vanno in cerca dei tre punti dopo il brutto stop di domenica scorsa contro l’Inter, che ha vinto il “derby d’Italia per 2-0. Una vittoria che sarebbe fondamentale per riaprire nuovamente il discorso scudetto, visto il ko del Milan contro l’Atalanta (0-3 firmato da Romero, Ilicic e Zapata) e lo 0-0 della squadra di Conte (espulso nei minuti finali) alla “Dacia Arena” contro l’Udinese.

Per domani Pirlo recupera pedine importanti. In queste ore, infatti, il club ha annunciato la negatività ai tamponi ai quali si è sottoposto in queste ore Matthijs De Ligt. Il centrale olandese torna così a disposizione dopo un mese e dopo aver saltato le gare contro Udinese, Milan, Sassuolo, Inter, Genoa (Coppa Italia) e Napoli (Supercoppa Italiana). Torna a disposizione anche Merih Demiral, che aveva accusato un piccolo problema fisico mercoledì. Questa la lista al completo:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta;

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski;

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata.

Per quanto riguarda la formazione, tra i pali confermato Szczesny, con difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Cuadrado, Bonucci, Demiral (favorito su Chiellini) e Danilo. A centrocampo conferme per la coppia mediana formata da Arthur e Bentancur, autori di un’ottima prova in Supercoppa. Ai loro lati dovrebbero invece esserci McKennie e Bernardeschi (Chiesa non al meglio per un problema alla caviglia). In avanti confermata la solita coppia che vede Alvaro Morata al fianco di Cristiano Ronaldo. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: >>>> Ipotesi totalmente a sorpresa per l’attacco: spunta una super occasione last minute! <<<<